Бурдасов принес "Салавату Юлаеву" победу над "Северсталью"

"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь" в регулярном чемпионате КХЛ - 5:4 в овертайме. Героем встречи стал нападающий уимской команды Антон Бурдасов. На последней минуте матча он сравнял счет, а в овертайме забросил победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Эштон - 2 (Бумагин), 3:05 - 1:0. Кадейкин - 1, 4:46 - 1:1. Майоров - 1 (Сергеев), 7:29 - 1:2. Кугрышев - 1 (Осипов, Панин), 12:27 - 1:3. Монахов - 1 (Рыбин, Карлин), 22:00 - 2:3. Вовченко - 1 (Куляш, Захарчук), 31:06 - 3:3. Трубачев - 1 (Гераськин, Вовченко), 43:32 - 4:3. Бурдасов - 2, 59:33 - 4:4. Бурдасов - 3 (бол., Умарк), 64:12 - 4:5.

Вратари: Фурх - Метсола (59:20 - 59:33).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 31 (11+13+7+0) - 28 (9+6+10+3).

Судьи: Беляев, Юдаков.

4 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".