Бурдасов дисквалифицирован на один матч

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов получил дисквалификацию на один матч после игры регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (1:3).

– В соответствии с п. 4.2.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок "Наказан вторым и каждым последующим ДКИ (20 минут) в одном матче", то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф, – говорится в заявлении КХЛ. – Таким образом, форвард "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов пропустит ближайший матч по итогам встречи в Казани 18 октября.

22 октября "Салават Юлаев" проведет встречу с "Авангардом".