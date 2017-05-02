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Бумагин и Магарилов продолжат карьеру в "Северстали"

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"Северсталь" заключила контракты с нападающим Александром Бумагиным и вратарем Сергеем Магариловым, сообщает официальный сайт череповецкой команды.

Нападающий Александр Бумагин последние два сезона провел в "Ладе", где в 86 матчах набрал 38 очков (21+17). С Бумагиным у "Северстали" заключен двухлетний контракт.

Также клуб подписал контракт на следующий сезон с вратарем Сергеем Магариловым. Магарилов играл за "Северсталь" в сезонах-2014/15 и 2015/16. Минувший сезон Сергей Магарилов провел в клубе ВХЛ "Ермак" (Ангарск), где сыграл 47 матчей.

Кроме того, "Северсталь" продлила контракт с нападающим Алексеем Угаровым. В минувшем сезоне он сыграл за череповецкий клуб 22 матча, набрав 5 (1+4) очков.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40626/1/

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