Буллит Ткачева принес "Ак Барсу" победу над "Северсталью"

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла "Ак Барсу". Победу казанской команде принес нападающий Владимир Ткачев, который реализовал буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Скороходов - 1 (Магогин, Ситников), 15:30 - 1:0. Свитов - 1 (бол., Токранов, Секач), 22:43 - 1:1. Сидоров - 1 (Жуков, Секач), 46:28 - 1:2. Чернов - 2 (Мазур, Кагарлицкий), 57:55 - 2:2. Ткачев - 3 (буллит), 60:45 - 2:3.

Вратари: Коварж - Гарипов.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (7+11+10+0) - 28 (7+11+8+2).

Судьи: Бутурлин, Кулев.

3 сентября. Череповец. Ледовый дворец.