19:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Буллит Ткачева принес "Ак Барсу" победу над "Северсталью"

0
0
0

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла "Ак Барсу". Победу казанской команде принес нападающий Владимир Ткачев, который реализовал буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Скороходов - 1 (Магогин, Ситников), 15:30 - 1:0. Свитов - 1 (бол., Токранов, Секач), 22:43 - 1:1. Сидоров - 1 (Жуков, Секач), 46:28 - 1:2. Чернов - 2 (Мазур, Кагарлицкий), 57:55 - 2:2. Ткачев - 3 (буллит), 60:45 - 2:3.

Вратари: Коварж - Гарипов.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (7+11+10+0) - 28 (7+11+8+2).

Судьи: Бутурлин, Кулев.

3 сентября. Череповец. Ледовый дворец.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ