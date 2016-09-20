Буллит Ткачева принес "Ак Барсу" победу над "Адмиралом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в серии буллитов уступил "Ак Барсу" (3:4 Б). Победную для казанцев шайбу забросил нападающий Владимир Ткачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" (Казань) - 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Саюстов - 4 (бол., Ткачев, Саболич), 7:00 - 1:0. Свитов - 2 (Секач, Охтамаа), 9:57 - 1:1. Блум - 1 (бол., Саюстов, Саболич), 16:19 - 2:1. Земченок - 2 (Волченков, Сигарев), 23:43 - 3:1. Свитов - 3 (Токранов, Захарчук), 33:33 - 3:2. Малыхин - 1 (Захарчук, Секач), 44:21 - 3:3.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Серебряков - Гарипов (Галимов, 40:00, 43:57 - 44:21).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 19 (8+8+3+0) - 31 (9+7+12+3).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

20 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена".