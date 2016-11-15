22:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Буллит Роя принес победу "Трактору" над "Спартаком"

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"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил "Трактору". Победный буллит исполнил Дерек Рой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Радил - 5 (Глазачев, Стоа), 22:58 - 1:0. Климонтов - 3 (Пестунов, Ал. Петров), 57:08 - 1:1.

Победный буллит: Рой.

Вратари: Свенссон (Беспалов, 65:00) - Демченко.

Штраф: 6 - 20.

Броски: 34 (7+15+9+3) - 30 (9+10+10+1).

Судьи: Оскирко, Рогачев.

15 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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