Буллит Подшендялова принес московскому "Динамо" победу над "Йокеритом"

В матче регулярного чемпионат КХЛ московское "Динамо" в серии буллитов одержало победу над "Йокеритом" – (2:1 Б).

В составе бело-гоулбых заброшенной шайбой отличился Владимир Брюквин, за "джокеров" забил форвард Марко Анттила. Автором победного буллита стал Артем Подшендялов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Брюквин – 1 (Соловьев), 36:50 – 1:0. Анттила – 1 (Риссанен, Раутанен), 50:48 – 1:1.

Победный буллит: Подшендялов.

Вратари: Еременко – Запольски.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 17 (6+2+7+2) – 45 (10+12+15+8).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

29 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".