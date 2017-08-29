Буллит Подшендялова принес московскому "Динамо" победу над "Йокеритом"

В матче регулярного чемпионат КХЛ московское "Динамо" в серии буллитов одержало победу над "Йокеритом" – (2:1 Б).
В составе бело-гоулбых заброшенной шайбой отличился Владимир Брюквин, за "джокеров" забил форвард Марко Анттила. Автором победного буллита стал Артем Подшендялов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"ХК Динамо" (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Брюквин – 1 (Соловьев), 36:50 – 1:0. Анттила – 1 (Риссанен, Раутанен), 50:48 – 1:1.
Победный буллит: Подшендялов.
Вратари: Еременко – Запольски.
Штраф: 2 – 4.
Броски: 17 (6+2+7+2) – 45 (10+12+15+8).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
29 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Материалы других СМИ
Долго наблюдал за идиотами на эт
так то 1-10 должны были проиграть, но у Ерёмы что-то сегодня случилось...
22:40
FreDDy Kruger
Бьются,стараются - это раДует...В атаке мастерства не хватает,но это объяснимо...Игра понравилась...Только ДИНАМО!!!
22:39
mkv
Лишь несколько объектов видны из космоса, знакомьтесь, Великая Динамовская Стена: АЛЕКСАНДР ЕРЁМЕНКО!!!
22:04