Буллит Пестушко принес "Авангарду" победу над "Йокеритом"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл "Йокерит" - 4:3. Победный бросок исполнил Максим Пестушко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Авангард" (Омск) - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кучерявенко - 3 (Пьянов), 13:30 - 0:1. Хишон - 2 (Кулда, Хухтала), 15:07 - 1:1. Мальцев - 1 (Файзуллин, Кучерявенко), 24:36 - 1:2. Ниеми - 3 (Йормакка, Керянен), 36:34 - 2:2. Пьянов - 1 (Рой, Анелев), 55:50 - 2:3. Хухтала - 3 (Регин), 59:59 - 3:3.

Победный буллит: Пестушко.

Вратари: Хелениус (57:29 - 59:59) - Фурх.

Штраф: 6 - 22.

Броски: 35 (10+10+12+3) - 21 (10+5+4+2).

Судьи: Оленин, Сергеев.

17 сентября. Хельсинки. Hartwall Arena.