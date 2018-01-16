Буллит Паршина помог "Торпедо" обыграть "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" в серии буллитов уступила "Торпедо" – 3:4. Автором победного гола стал нападающий нижегородцев Денис Паршин.

Для торпедовцев данная победа стала второй подряд. Череповчане прервали беспроигрышную серию, которая составляла три игры к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Щербина – 4 (Странски, Кудако), 5:15 – 1:0. Баранцев – 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 16:30 – 1:1. Галузин – 10, 23:28 – 1:2. Чернов – 10 (бол., Кагарлицкий), 25:14 – 2:2. Евсеенков – 5 (бол., Бумагин), 41:12 – 3:2. Даугавиньш – 9 (Беляков), 55:27 – 3:3.

Победный буллит: Паршин.

Вратари: Гудачек – Лисутин.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 34 (5+13+11+5) – 38 (17+6+13+2).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

16 января. Череповец. Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь