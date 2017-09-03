Буллит Панова принес "Югре" победу над "Слованом"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил "Югре" (2:3 Б). Победный бросок исполнил Константин Панов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лекомцев – 2 (Варфоломеев, Майоров), 10:56 – 0:1. Вьеденски – 2 (бол., Баркер, Кашпар), 40:47 – 1:1. Мезарош – 3 (Смоленяк, Геноуэй), 44:15 – 2:1. Ильин – 1 (Валентенко), 47:48 – 2:2.
Победный буллит: Панов.
Вратари: Мазанец – Проскуряков.
Штраф: 13 – 21.
Броски: 51 (17+19+13+2) – 33 (12+7+10+4).
Судьи: Беляев, Васильев.
3 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
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