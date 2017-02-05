17:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Буллит Матерухина принес минскому "Динамо" победу над "Югрой" и место в плей-офф

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в серии послематчевых штрафных бросков уступила минскому "Динамо" - 2:3. Победный гол забил нападающий динамовцев Александр Матерухин. Для клуба из Ханты-Мансийска это поражение стало вторым подряд.

Бело-голубые вместе с этой победой оформили для себя выход в плей-офф Кубка Гагарина. Ранее от Западной конференции в следующий этап соревнований вышли СКА, ЦСКА, "Локомотив", "Торпедо" и московское "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Динамо" (Минск) - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лапенков - 14, 0:14 - 1:0. Клинкхаммер - 18 (бол., Эллисон, Граньяни), 34:50 - 1:1. Коробов - 2 (Мицкевич), 42:56 - 1:2. Людучин - 8 (бол., Шулаков), 52:12 - 2:2.

Победный буллит: Матерухин.

Вратари: Фокин - Скривенс.

Штраф: 10 - 20.

Броски: 24 (9+3+9+3) - 27 (10+11+5+1).

Судьи: Гофман, Оскирко.

5 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Динамо реализовала два буллита.а Югра ни одного.Следовательно,победным считается первый реализованный буллит.Его автор Палушай.А Матерухин реализовал второй буллит.

18:10

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