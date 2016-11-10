Буллит Малыхина принес "Ак Барсу" победу над "Магниткой"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" в серии буллитов обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил Федор Малыхин. Для казанского клуба эта победа стала шестой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Ак Барс" (Казань) – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Антипин – 3 (бол., Зарипов, Коварж), 8:39 – 1:0. Яруллин – 1 (бол., Глинкин, Малыхин), 13:37 – 1:1. Свитов – 8 (бол., Токранов, Секач), 24:06 – 1:2. Зарипов – 4 (бол., Мозякин, Коварж), 34:33 – 2:2.

Победный буллит: Малыхин.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 65:00) – Гарипов.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 34 (7+12+12+3) – 17 (7+7+3+0).

Судьи: Раводин, Франо.

10 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".