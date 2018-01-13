Буллит короля хет-триков Доуса в мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Видео

Форвард "Барыса" Найджел Доус отметился ярким исполнением буллита во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ, которое прошло в Астане. Нападающий вышел на лед в короне и мантии с надписью "Король хет-триков", которую придерживали два ребенка.

Видимо, Доус планировал оформить "хет-трик" в серии буллитов. Помимо его собственной шайбы, еще по одной в ворота должны были забросить сопровождавшие его дети. В итоге, задумка осуществилась лишь частично - форвард "Барыса" не смог переиграть голкипера, а из "свиты" поразить ворота смог только один ребенок.

Матч звезд КХЛ. Мастер-шоу. Как это было