19:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Буллит Хацея принес "Югре" победу над "Северсталью"

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"Югра" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграла "Северсталь" - 2:1. Победный бросок исполнил Арсений Хацей. "Северсталь" потерпела восьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чернов - 4 (Полак, Мазур), 29:16 - 0:1. Панов - 3 (Гусев, Хацей), 49:02 - 1:1.

Победный буллит: Хацей.

Вратари: Фокин - Коварж.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 26 (5+9+7+5) - 25 (9+8+4+4).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

16 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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