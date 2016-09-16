Буллит Хацея принес "Югре" победу над "Северсталью"

"Югра" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграла "Северсталь" - 2:1. Победный бросок исполнил Арсений Хацей. "Северсталь" потерпела восьмое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чернов - 4 (Полак, Мазур), 29:16 - 0:1. Панов - 3 (Гусев, Хацей), 49:02 - 1:1.
Победный буллит: Хацей.
Вратари: Фокин - Коварж.
Штраф: 7 - 9.
Броски: 26 (5+9+7+5) - 25 (9+8+4+4).
Судьи: Кулаков, Одиньш.
16 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".