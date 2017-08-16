Буллит Филатова принес "Ладе" победу над "Адмиралом"

В матче Кубка Республики Башкортостан "Лада" в серии буллитов одержала победу над "Адмиралом" - 5:4. Победную шайбу в ворота дальневосточников забросил нападающий Никита Филатов.

Отметим, что в этой встрече форвард "моряков" Максим Казаков набрал 3 очка (2+1), оформив дубль и отдав голевую передачу.

Кубок Республики Башкортостан

"Лада" (Тольятти) - "Адмирал" (Владивосток) - 5:4 Б (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Геноуэй - 1 (бол., Филатов), 1:49 - 1:0. Зернов - 3 (Гуркин), 4:03 - 2:0. Александров - 1 (Яковлев), 6:05 - 2:1. А. Стрельцов - 1 (Ахметов), 9:03 - 3:1. Жафяров - 1 (мен., Казаков), 23:15 - 3:2. Казаков - 1 (бол., Саюстов), 25:33 - 3:3. Бабенко - 1 (бол., Белоусов), 31:49 - 4:3. Казаков - 2 (бол., Гавриленко), 40:44 - 4:4.

Победный буллит: Филатов.

Вратари: Иванников - Налимов (Третьяк, 30:35).

Судьи: Гамалей, Парфенов.

16 августа. Уфа. "Уфа Арена".