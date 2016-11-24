Буллит Дацюка принес СКА победу над "Йокеритом" в Хельсинки

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл "Йокерит" - 3:2. Победный бросок исполнил нападающий Павел Дацюк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Плотников - 9 (Ковальчук, Дацюк), 6:31 - 0:1. Хухтала - 8 (Мяки, Йормакка), 51:08 - 1:1. Ковальчук - 22 (Яковлев), 53:29 - 1:2. Йормакка - 3, 57:31 - 2:2.

Победный буллит: Дацюк.

Вратари: Запольски - Шестеркин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (6+11+7+3) - 32 (6+10+11+5).

Судьи: Бутурлин, Оленин.

24 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.