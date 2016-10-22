Буллит Дацюка принес СКА победу над "Авангардом"

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Авангард" - 3:2 Б. Решающий буллит на счету у нападающего Павла Дацюка.

Отметим, что подопечные Олега Знарка одержали девятую победу кряду. Для омичей это поражение стало четвертым в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кетов - 2 (Херсли, Прохоркин), 8:21 - 0:1. Ковальчук - 15 (бол., Плотников, Дацюк), 38:48 - 0:2. Пьянов - 4 (бол., Пестушко, Мартынов), 41:18 - 1:2. Никитин - 2 (бол., Медведев), 49:09 - 2:2.

Победный буллит: Дацюк.

Вратари: Фурх - Коскинен.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 26 (9+9+8+0) - 27 (11+11+5+0).

Судьи: Гашилов, Наумов.

22 октября. Омск. "Арена Омск".