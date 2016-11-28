Буллит Бухтеле принес "Автомобилисту" победу над "Адмиралом"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Адмирал" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий Ян Бухтеле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Горшков - 5, 6:04 - 0:1. Гареев - 9 (Кивисте, Коукал), 27:43 - 1:1. Тичар - 10 (Волков), 37:21 - 2:1. Саболич - 12 (бол.), 45:37 - 2:2.

Победный буллит: Бухтеле.

Вратари: Сохатский - Бобков (Налимов, 60:49, Бобков, 65:00).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 33 (8+12+9+4) - 29 (12+8+9+0).

Судьи: Ержабек, Франо.

28 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".