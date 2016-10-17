Буллит Бердникова принес "Спартаку" победу над рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" в гостях обыграл рижское "Динамо" в серии буллитов со счетом 2:1. Победный буллит исполнил нападающий Вадим Бердников.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Спартак" (Москва) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Воронин – 2 (Плотников, Дыбленко), 20:56 – 0:1. Маллен – 3 (Павлов, Бичевскис), 30:56 – 1:1.

Победный буллит: Бердников.

Вратари: Калныньш – Беспалов.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 29 (7+11+9+2) – 26 (9+8+6+3).

Судьи: Ержабек, Соин.

17 октября. Рига. Арена Рига.