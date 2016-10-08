Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Йокеритом"

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Йокерит". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Йокерит"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 6,30 – П2 6,61
Трансляция матча СКА – "Йокерит" 8 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Йокерит".
Прямая трансляция матча СКА – "Йокерит" 8 октября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-3, 20 – 16.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
2:1 Б
|
25 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
6:3
|
1 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – СКА
|
3:2
|
1 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
2:1
|
16 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – СКА
|
3:1