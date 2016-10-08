Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Йокеритом"

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Йокерит". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Йокерит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 6,30 – П2 6,61

Трансляция матча СКА – "Йокерит" 8 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Йокерит".

Прямая трансляция матча СКА – "Йокерит" 8 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-3, 20 – 16.

Результаты последних матчей