Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Витязем"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА – "Витязь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Витязь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 7,26 – П2 8,30

Трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Витязь".

Прямая трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля на канале "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-6, 96 – 61.

Результаты последних матчей