13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Витязем"

СКА – "Витязь". Фото photo.khl.ru
СКА – "Витязь". Фото photo.khl.ru
0
0
0
0

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА – "Витязь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Витязь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 7,26 – П2 8,30

Трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Витязь".

Прямая трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля на канале "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-6, 96 – 61.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Витязь" – СКА

4:6

12 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Витязь"

5:3

6 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Витязь" – СКА

2:4

16 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Витязь"

5:1

11 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Витязь" – СКА

0:4
0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ