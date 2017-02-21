Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Витязем"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА – "Витязь". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Витязь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 7,26 – П2 8,30
Трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Витязь".
Прямая трансляция матча СКА – "Витязь" 21 февраля на канале "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-6, 96 – 61.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
29 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Витязь" – СКА
|
4:6
|
12 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Витязь"
|
5:3
|
6 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Витязь" – СКА
|
2:4
|
16 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Витязь"
|
5:1
|
11 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Витязь" – СКА
|
0:4