Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Сибирью"

18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – СКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сибирь" – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,41 – Н 4,79 – П2 1,63
Трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сибирь" – СКА.
Прямая трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=1-20, 75 – 88.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 октября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Сибирь"
|
1:2 Б
|
9 января 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – СКА
|
4:0
|
29 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Сибирь"
|
5:4
|
4 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – СКА
|
5:2
|
17 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Сибирь"
|
6:2