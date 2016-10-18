09:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Сибирью"

"Сибирь" – СКА. Фото ТАСС
"Сибирь" – СКА. Фото ТАСС
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18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – СКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сибирь" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,41 – Н 4,79 – П2 1,63

Трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сибирь" – СКА.

Прямая трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=1-20, 75 – 88.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 октября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Сибирь"

1:2 Б

9 января 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – СКА

4:0

29 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Сибирь"

5:4

4 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – СКА

5:2

17 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Сибирь"

6:2
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