Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Сибирью"

18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – СКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сибирь" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,41 – Н 4,79 – П2 1,63

Трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сибирь" – СКА.

Прямая трансляция матча "Сибирь" – СКА 18 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=1-20, 75 – 88.

Результаты последних матчей