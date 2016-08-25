Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

25 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Салават Юлаев". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Салават Юлаев"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 4,78 – П2 4,20
Трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Салават Юлаев".
Прямая трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=3-29, 94 – 124.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 декабря 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Салават Юлаев"
|
1:2
|
23 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Салават Юлаев"
|
7:2
|
26 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Салават Юлаев" – СКА
|
3:1
|
9 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Салават Юлаев"
|
5:3
|
26 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Салават Юлаев" – СКА
|
2:1 ОТ