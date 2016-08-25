13:30 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

СКА – "Салават Юлаев". Фото ХК СКА
СКА – "Салават Юлаев". Фото ХК СКА
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25 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Салават Юлаев". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Салават Юлаев"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 4,78 – П2 4,20

Трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Салават Юлаев".

Прямая трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=3-29, 94 – 124.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 декабря 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Салават Юлаев"

1:2

23 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Салават Юлаев"

7:2

26 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Салават Юлаев" – СКА

3:1

9 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Салават Юлаев"

5:3

26 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Салават Юлаев" – СКА

2:1 ОТ
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