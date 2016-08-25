Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

25 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Салават Юлаев". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Салават Юлаев"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 4,78 – П2 4,20

Трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Салават Юлаев".

Прямая трансляция матча СКА – "Салават Юлаев" 25 августа на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=3-29, 94 – 124.

Результаты последних матчей