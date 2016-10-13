Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с рижским "Динамо"

13 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Динамо" Р. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Динамо" Р
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,23 – Н 7,86 – П2 9,35
Трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Динамо" Р.
Прямая трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-11, 81 – 73.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" Р – СКА
|
4:2
|
15 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" Р – СКА
|
2:3 Б
|
11 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Динамо" Р
|
3:1
|
29 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Динамо" Р
|
1:4
|
18 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" Р – СКА
|
4:2
shvedero
напихайте друг другу сегодня 10 шайб) Вы можете
13:39