13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с рижским "Динамо"

СКА – "Динамо" Р. Фото ХК СКА
СКА – "Динамо" Р. Фото ХК СКА
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13 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Динамо" Р. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Динамо" Р

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,23 – Н 7,86 – П2 9,35

Трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Динамо" Р.

Прямая трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-11, 81 – 73.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" Р – СКА

4:2

15 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" Р – СКА

2:3 Б

11 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Динамо" Р

3:1

29 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Динамо" Р

1:4

18 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" Р – СКА

4:2
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shvedero

напихайте друг другу сегодня 10 шайб) Вы можете

13:39

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