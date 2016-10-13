Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с рижским "Динамо"

13 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Динамо" Р. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Динамо" Р

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,23 – Н 7,86 – П2 9,35

Трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Динамо" Р.

Прямая трансляция матча СКА – "Динамо" Р 13 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-11, 81 – 73.

Результаты последних матчей