Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,73 – П2 6,56

Трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-24, 0 – 3.

Результаты последних матчей