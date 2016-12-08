Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ХК "Динамо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,73 – П2 6,56
Трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ХК "Динамо".
Прямая трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-24, 0 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
СКА – "Динамо"
|
0:4
|
13 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
СКА – "Динамо"
|
4:0
|
15 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
"Динамо" – СКА
|
1:4
|
17 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
СКА – "Динамо"
|
2:0
|
9 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – СКА
|
2:3