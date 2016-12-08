13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

СКА – ХК "Динамо". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
СКА – ХК "Динамо". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,73 – П2 6,56

Трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча СКА – ХК "Динамо" 8 декабря на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=0-24, 0 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

СКА – "Динамо"

0:4

13 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

СКА – "Динамо"

4:0

15 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

"Динамо" – СКА

1:4

17 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

СКА – "Динамо"

2:0

9 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – СКА

2:3
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