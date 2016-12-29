13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

СКА – "Локомотив". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
СКА – "Локомотив". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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29 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,47 – Н 5,24 – П2 5,58

Трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Локомотив".

Прямая трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +23=1-26, 118 – 130.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

23 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

"Локомотив" – СКА

2:3

25 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

СКА – "Локомотив"

3:0

27 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

СКА – "Локомотив"

1:0

29 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – СКА

0:2

13 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – СКА

1:7
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