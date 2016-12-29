Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

29 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Локомотив"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,47 – Н 5,24 – П2 5,58
Трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Локомотив".
Прямая трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +23=1-26, 118 – 130.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
23 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Локомотив" – СКА
|
2:3
|
25 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
СКА – "Локомотив"
|
3:0
|
27 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
СКА – "Локомотив"
|
1:0
|
29 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – СКА
|
0:2
|
13 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – СКА
|
1:7