Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

29 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,47 – Н 5,24 – П2 5,58

Трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Локомотив".

Прямая трансляция матча СКА – "Локомотив" 29 декабря на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +23=1-26, 118 – 130.

Результаты последних матчей