Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Ладой"

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Лада". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Лада"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,30 – Н 6,70 – П2 7,55
Трансляция матча СКА – "Лада" 2 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Лада".
Прямая трансляция матча СКА – "Лада" 2 сентября на канале "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=1-12, 52 – 48.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 октября 2009 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Лада"
|
3:0
|
16 января 2010 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Лада" – СКА
|
1:2
|
13 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Лада" – СКА
|
2:4
|
18 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Лада"
|
2:1
|
26 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Лада" – СКА
|
2:3 ОТ