13:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Ладой"

СКА – "Лада". Фото Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС
СКА – "Лада". Фото Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС
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2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Лада". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Лада"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,30 – Н 6,70 – П2 7,55

Трансляция матча СКА – "Лада" 2 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Лада".

Прямая трансляция матча СКА – "Лада" 2 сентября на канале "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=1-12, 52 – 48.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

10 октября 2009 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Лада"

3:0

16 января 2010 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Лада" – СКА

1:2

13 сентября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Лада" – СКА

2:4

18 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Лада"

2:1

26 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Лада" – СКА

2:3 ОТ
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