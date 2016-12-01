Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Куньлунем"

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" - СКА. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Куньлунь" - СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 7,25 – Н 6,22 – П2 1,33
Трансляция матча "Куньлунь" - СКА 1 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Куньлунь" - СКА.
Прямая трансляция матча "Куньлунь" - СКА 1 декабря на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 3.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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29 сентября 2016 года
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Регулярный чемпионат КХЛ
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СКА - "Куньлунь"
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3:0