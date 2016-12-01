Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Куньлунем"

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" - СКА. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Куньлунь" - СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 7,25 – Н 6,22 – П2 1,33

Трансляция матча "Куньлунь" - СКА 1 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Куньлунь" - СКА.

Прямая трансляция матча "Куньлунь" - СКА 1 декабря на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 3.

Результаты последних матчей