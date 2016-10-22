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Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Авангардом"

"Авангард" – СКА. Фото ХК СКА
"Авангард" – СКА. Фото ХК СКА
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22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – СКА. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,51 – Н 4,19 – П2 1,90

Трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – СКА.

Прямая трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=2-14, 122 – 93.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 февраля 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Авангард"

4:5 ОТ

19 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Авангард"

3:2 ОТ

3 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – СКА

2:3

26 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – СКА

1:4

17 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Авангард"

1:3
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