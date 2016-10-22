Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Авангардом"

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – СКА. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,51 – Н 4,19 – П2 1,90

Трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – СКА.

Прямая трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=2-14, 122 – 93.

Результаты последних матчей