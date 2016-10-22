Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с "Авангардом"

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – СКА. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,51 – Н 4,19 – П2 1,90
Трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – СКА.
Прямая трансляция матча "Авангард" – СКА 22 октября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=2-14, 122 – 93.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Авангард"
|
4:5 ОТ
|
19 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Авангард"
|
3:2 ОТ
|
3 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – СКА
|
2:3
|
26 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – СКА
|
1:4
|
17 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Авангард"
|
1:3