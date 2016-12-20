13:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают московское "Динамо" фаворитом в матче со "Спартаком"

ХК "Динамо" – "Спартак". Фото ХК "Динамо"
ХК "Динамо" – "Спартак". Фото ХК "Динамо"
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20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Спартак". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 4,37 – П2 4,82

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Спартак" 20 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Спартак".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Спартак" 20 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-5, 55 – 38.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 октября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК"Динамо" – "Спартак"

2:1

29 декабря 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ХК"Динамо"

0:6

1 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК"Динамо" – "Спартак"

5:4 Б

12 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ХК"Динамо"

0:3

17 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ХК"Динамо"

2:3 Б
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