Букмекеры считают московское "Динамо" фаворитом в матче со "Спартаком"

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Спартак". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 4,37 – П2 4,82
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Спартак" 20 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Спартак".
Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Спартак" 20 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-5, 55 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 октября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК"Динамо" – "Спартак"
|
2:1
|
29 декабря 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ХК"Динамо"
|
0:6
|
1 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК"Динамо" – "Спартак"
|
5:4 Б
|
12 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ХК"Динамо"
|
0:3
|
17 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ХК"Динамо"
|
2:3 Б