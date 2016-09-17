Букмекеры считают московское "Динамо" фаворитом в матче со "Спартаком"

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – ХК"Динамо". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ХК"Динамо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,24 – Н 4,04 – П2 2,02
Трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ХК"Динамо".
Прямая трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-11, 36 – 53.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 сентября 2013 года
|
Товарищеский матч
|
ХК"Динамо" – "Спартак"
|
2:5
|
5 октября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК"Динамо" – "Спартак"
|
2:1
|
29 декабря 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ХК"Динамо"
|
0:6
|
1 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК"Динамо" – "Спартак"
|
5:4 Б
|
12 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ХК"Динамо"
|
0:3