Букмекеры считают московское "Динамо" фаворитом в матче со "Спартаком"

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – ХК"Динамо". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ХК"Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,24 – Н 4,04 – П2 2,02

Трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ХК"Динамо".

Прямая трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-11, 36 – 53.

Результаты последних матчей