11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают московское "Динамо" фаворитом в матче со "Спартаком"

"Спартак" – ХК"Динамо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Спартак" – ХК"Динамо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – ХК"Динамо". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ХК"Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,24 – Н 4,04 – П2 2,02

Трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ХК"Динамо".

Прямая трансляция матча "Спартак" – ХК"Динамо" 17 сентября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-11, 36 – 53.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

1 сентября 2013 года

Товарищеский матч

ХК"Динамо" – "Спартак"

2:5

5 октября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК"Динамо" – "Спартак"

2:1

29 декабря 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ХК"Динамо"

0:6

1 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК"Динамо" – "Спартак"

5:4 Б

12 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ХК"Динамо"

0:3
0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ