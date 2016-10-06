Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Трактором"

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Трактор". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Трактор"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,41 – П2 4,26
Трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Трактор".
Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +32=0-12, 139 – 76.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Трактор"
|
4:3 ОТ
|
25 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
1:4
|
29 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
3:4 Б
|
16 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Трактор"
|
0:1
|
15 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
5:3