Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Трактором"

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Трактор". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Трактор"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,41 – П2 4,26

Трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Трактор".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +32=0-12, 139 – 76.

Результаты последних матчей