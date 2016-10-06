11:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Трактором"

"Металлург" Мг – "Трактор". Фото ХК "Металлург" Мг
"Металлург" Мг – "Трактор". Фото ХК "Металлург" Мг
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6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Трактор". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Трактор"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,41 – П2 4,26

Трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Трактор".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Трактор" 6 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +32=0-12, 139 – 76.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

18 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Трактор"

4:3 ОТ

25 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

1:4

29 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

3:4 Б

16 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Трактор"

0:1

15 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

5:3
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