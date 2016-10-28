Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Сибирью"

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Сибирь". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Сибирь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,45 – П2 4,24
Трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Сибирь".
Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-18, 157 – 111.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
"Металлург" Мг – "Сибирь"
|
1:3
|
12 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
"Сибирь" – "Металлург" Мг
|
1:5 ОТ
|
14 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
"Сибирь" – "Металлург" Мг
|
3:4 ОТ
|
16 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Гагарина
|
"Металлург" Мг – "Сибирь"
|
2:1
|
29 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – "Металлург" Мг
|
0:3