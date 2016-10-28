11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Сибирью"

"Металлург" Мг – "Сибирь". Фото photo.khl.ru
"Металлург" Мг – "Сибирь". Фото photo.khl.ru
0
0
0

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Сибирь". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,45 – П2 4,24

Трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Сибирь".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-18, 157 – 111.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

10 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

"Металлург" Мг – "Сибирь"

1:3

12 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

"Сибирь" – "Металлург" Мг

1:5 ОТ

14 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

"Сибирь" – "Металлург" Мг

3:4 ОТ

16 марта 2016 года

1/4 Кубка Гагарина

"Металлург" Мг – "Сибирь"

2:1

29 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – "Металлург" Мг

0:3
0
0
0


Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ