Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с "Сибирью"

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Сибирь". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,70 – Н 4,45 – П2 4,24

Трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Сибирь".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Сибирь" 28 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-18, 157 – 111.

Результаты последних матчей