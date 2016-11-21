Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с московским "Динамо"

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – ХК "Динамо". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,90 – Н 4,11 – П2 3,58

Трансляция матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо" 21 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо" 21 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-7, 20 – 23.

Результаты последних матчей