Букмекеры считают магнитогорский "Металлург" фаворитом в матче с московским "Динамо"

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – ХК "Динамо". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – ХК "Динамо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,90 – Н 4,11 – П2 3,58
Трансляция матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо" 21 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо".
Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – ХК "Динамо" 21 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=0-7, 20 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
1:0 Б
|
3 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
6:1
|
17 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Металлург" Мг
|
0:1 Б
|
30 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Металлург" Мг
|
2:1
|
28 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
2:1