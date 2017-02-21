Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с минским "Динамо"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина "Локомотив" – "Динамо" Мн. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Динамо" Мн
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 4,12 – П2 4,14
Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Динамо" Мн.
Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля на канале "Первый Ярославский".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-11, 67 – 53.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Локомотив"
|
3:0
|
18 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – "Динамо"
|
4:0
|
8 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Локомотив"
|
1:0
|
4 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Локомотив"
|
2:0
|
27 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – "Динамо"
|
6:3