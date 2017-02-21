12:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с минским "Динамо"

"Локомотив" – "Динамо" Мн. Фото ХК "Локомотив"
"Локомотив" – "Динамо" Мн. Фото ХК "Локомотив"
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21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина "Локомотив" – "Динамо" Мн. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Динамо" Мн

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 4,12 – П2 4,14

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Динамо" Мн.

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля на канале "Первый Ярославский".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-11, 67 – 53.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Локомотив"

3:0

18 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – "Динамо"

4:0

8 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Локомотив"

1:0

4 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Локомотив"

2:0

27 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – "Динамо"

6:3
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