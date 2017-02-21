Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с минским "Динамо"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина "Локомотив" – "Динамо" Мн. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Динамо" Мн

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 4,12 – П2 4,14

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Динамо" Мн.

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Динамо" Мн 21 февраля на канале "Первый Ярославский".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-11, 67 – 53.

Результаты последних матчей