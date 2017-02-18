Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со "Спартаком"

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,20 – Н 8,08 – П2 10,00
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-13, 106 – 75.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 сентября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ЦСКА
|
3:2
|
26 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Спартак"
|
2:1
|
27 августа 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Спартак"
|
5:2
|
31 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ЦСКА
|
2:4
|
23 января 2017 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ЦСКА
|
1:6