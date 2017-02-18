11:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со "Спартаком"

ЦСКА – "Спартак". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА – "Спартак". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,20 – Н 8,08 – П2 10,00

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-13, 106 – 75.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 сентября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ЦСКА

3:2

26 февраля 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Спартак"

2:1

27 августа 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Спартак"

5:2

31 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ЦСКА

2:4

23 января 2017 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" – ЦСКА

1:6
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