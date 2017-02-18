Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со "Спартаком"

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,20 – Н 8,08 – П2 10,00

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 18 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-13, 106 – 75.

Результаты последних матчей