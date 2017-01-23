Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со "Спартаком"

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,44 – Н 4,93 – П2 1,51
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 23 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 23 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=1-24, 74 – 100.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
31 августа 2013 года
|
Товарищеский матч
|
ЦСКА – "Спартак"
|
3:1
|
12 сентября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ЦСКА
|
3:2
|
26 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Спартак"
|
2:1
|
27 августа 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Спартак"
|
5:2
|
31 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – ЦСКА
|
2:4