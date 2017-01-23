Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со "Спартаком"

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,44 – Н 4,93 – П2 1,51

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 23 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 23 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=1-24, 74 – 100.

Результаты последних матчей