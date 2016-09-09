13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со СКА

ЦСКА – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКАСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,91 – Н 4,21 – П2 3,47

Трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.

Прямая трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +31=1-36, 160 – 180.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

25 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА

2:3

22 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

ЦСКА – СКА

3:0

24 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

ЦСКА – СКА

3:2

26 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

0:1 3ОТ

28 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

1:2 ОТ
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