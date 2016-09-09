Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со СКА

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,91 – Н 4,21 – П2 3,47

Трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.

Прямая трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +31=1-36, 160 – 180.

Результаты последних матчей