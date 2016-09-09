Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче со СКА

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,91 – Н 4,21 – П2 3,47
Трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.
Прямая трансляция матча ЦСКА – СКА 9 сентября на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +31=1-36, 160 – 180.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – ЦСКА
|
2:3
|
22 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
ЦСКА – СКА
|
3:0
|
24 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
ЦСКА – СКА
|
3:2
|
26 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
0:1 3ОТ
|
28 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
1:2 ОТ