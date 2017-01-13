Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Сибирью"

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Сибирь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 5,11 – П2 6,24
Трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Сибирь".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=3-13, 89 – 69.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 января 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Сибирь"
|
3:2 Б
|
30 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
2:3
|
21 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
0:1 Б
|
28 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Сибирь"
|
3:1
|
20 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
3:2 Б