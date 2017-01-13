Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Сибирью"

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 5,11 – П2 6,24

Трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Сибирь".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=3-13, 89 – 69.

Результаты последних матчей