13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Сибирью"

ЦСКА – "Сибирь". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
ЦСКА – "Сибирь". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 5,11 – П2 6,24

Трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Сибирь".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Сибирь" 13 января на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=3-13, 89 – 69.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 января 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Сибирь"

3:2 Б

30 сентября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

2:3

21 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

0:1 Б

28 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Сибирь"

3:1

20 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

3:2 Б
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ