Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – ЦСКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Салават Юлаев" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,09 – Н 4,70 – П2 1,69
Трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Салават Юлаев" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=2-19, 104 – 106.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
14 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Салават Юлаев"
|
7:0
|
1 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Салават Юлаев" – ЦСКА
|
1:2
|
9 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Салават Юлаев"
|
5:2
|
5 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Салават Юлаев" – ЦСКА
|
1:0
|
27 августа 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Салават Юлаев"
|
3:1