Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – ЦСКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Салават Юлаев" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,09 – Н 4,70 – П2 1,69

Трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Салават Юлаев" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=2-19, 104 – 106.

Результаты последних матчей