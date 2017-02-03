11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Салаватом Юлаевым"

"Салават Юлаев" – ЦСКА. Фото ХК "Салават Юлаев"
"Салават Юлаев" – ЦСКА. Фото ХК "Салават Юлаев"
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3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – ЦСКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Салават Юлаев" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,09 – Н 4,70 – П2 1,69

Трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Салават Юлаев" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Салават Юлаев" – ЦСКА 3 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=2-19, 104 – 106.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

14 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Салават Юлаев"

7:0

1 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Салават Юлаев" – ЦСКА

1:2

9 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Салават Юлаев"

5:2

5 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Салават Юлаев" – ЦСКА

1:0

27 августа 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Салават Юлаев"

3:1
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