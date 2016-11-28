13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

ЦСКА - ХК "Динамо".
ЦСКА - ХК "Динамо".
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28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА - ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА - ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 4,37 – П2 4,74

Трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=0-17, 60 – 65.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА - ХК "Динамо"

3:2

5 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" - ЦСКА

2:1 Б

20 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" - ЦСКА

2:3 Б

18 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА - ХК "Динамо"

1:3

13 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" - ЦСКА

4:5 Б
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