Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА - ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА - ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 4,37 – П2 4,74

Трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=0-17, 60 – 65.

Результаты последних матчей