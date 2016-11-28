Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с московским "Динамо"

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА - ХК "Динамо". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА - ХК "Динамо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 4,37 – П2 4,74
Трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - ХК "Динамо".
Прямая трансляция матча ЦСКА - ХК "Динамо" 28 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=0-17, 60 – 65.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА - ХК "Динамо"
|
3:2
|
5 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" - ЦСКА
|
2:1 Б
|
20 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" - ЦСКА
|
2:3 Б
|
18 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА - ХК "Динамо"
|
1:3
|
13 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" - ЦСКА
|
4:5 Б