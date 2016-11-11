Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,08 – Н 3,89 – П2 2,13
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-17, 82 – 81.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 декабря 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ЦСКА
|
0:4
|
3 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Локомотив"
|
3:2
|
18 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ЦСКА
|
2:3 Б
|
12 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ЦСКА
|
0:2
|
6 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Локомотив"
|
4:0