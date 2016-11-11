Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,08 – Н 3,89 – П2 2,13

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-17, 82 – 81.

Результаты последних матчей