13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Локомотивом"

"Локомотив" – ЦСКА.
"Локомотив" – ЦСКА.
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11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,08 – Н 3,89 – П2 2,13

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА 11 ноября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-17, 82 – 81.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

6 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ЦСКА

0:4

3 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Локомотив"

3:2

18 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ЦСКА

2:3 Б

12 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ЦСКА

0:2

6 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Локомотив"

4:0
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