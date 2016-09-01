13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Ак Барсом"

ЦСКА – "Ак Барс". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ЦСКА – "Ак Барс". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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1 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Ак Барс". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Ак Барс"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,15 – П2 4,17

Трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Ак Барс".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=1-32, 95 – 133.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 ноября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – ЦСКА

4:1

21 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Ак Барс"

2:3 Б

8 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – ЦСКА

2:3 Б

18 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – ЦСКА

6:3

23 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Ак Барс"

2:1
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