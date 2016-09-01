Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Ак Барсом"

1 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Ак Барс". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Ак Барс"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,15 – П2 4,17

Трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Ак Барс".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=1-32, 95 – 133.

Результаты последних матчей