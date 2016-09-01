Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Ак Барсом"

1 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Ак Барс". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Ак Барс"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,15 – П2 4,17
Трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Ак Барс".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Ак Барс" 1 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=1-32, 95 – 133.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 ноября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – ЦСКА
|
4:1
|
21 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Ак Барс"
|
2:3 Б
|
8 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – ЦСКА
|
2:3 Б
|
18 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – ЦСКА
|
6:3
|
23 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Ак Барс"
|
2:1