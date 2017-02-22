Букмекеры прогнозируют победу "Металлурга" в первом магнитогорском матче с "Куньлунь Ред Стар"

Сегодня в розыгрыш Кубка Гагарина вступают команды Восточной конференции. В одном из матчей 1/8 финала "Металлург" встретится в Магнитогорске с "Куньлунь Ред Стар". Начало - в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Металлург" Мг - "Куньлунь Ред Стар"

Коэффициенты Winline: П1 1,44 - Н 5,42 - П2 5,84

Прогноз на серию

Прогноз "СЭ" – 4-1. Даже если очень плотно поискать, не найти у "Куньлуня" козырей, за счет которых он мог бы пройти "Магнитку". "Металлург" габаритнее - выше на 3 сантиметра в среднем и тяжелее на 3 килограмма - и при этом в скорости предпочтительнее. Да еще и моложе на год. Там есть тройка во главе с главным рекордсменом всея КХЛ, которая способна разнести любого соперника, как, кстати, и было во встрече команд в Китае. С появлением Санталы, быстро залечившего перелом, нарисовалось внятное второе звено, которое и без финна решило исход игры с "Красными Звездами" уже в Магнитогорске. У "сталеваров" лучшие в лиге большинство и меньшинство, есть кем закрыть трио Рау - Коллинз - Виделль, а еще они могут начисто лишить "Куньлунь" шайбы. За счет мастерства, взаимодействий и движения при контроле темпа. У Владимира Юрзинова получилась интересная команда с поставленным позиционным нападением, с использованием едва ли не всех защитников в атаке, но пока еще она сыровата. Да и трудно, в конце концов, сделать из клуба, созданного на пустом месте, донельзя интернационального, кубкового бойца.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг - "Куньлунь Ред Стар".