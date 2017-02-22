Букмекеры прогнозируют победу "Авангарда" в матче с "Адмиралом"

Сегодня в розыгрыш Кубка Гагарина вступают команды Восточной конференции. В одном из матчей 1/8 финала "Авангард" встретится с "Адмиралом". Начало - в 16:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Авангард" - "Адмирал"

Коэффициенты Winline: П1 1,67 - Н 4,43 - П2 4,45

Прогноз на серию

Прогноз "СЭ" – 4-2. Фактором для "Адмирала" может стать маленькая площадка, уже помогавшая им в плей-офф, но "Авангард" все равно не будет чувствовать себя на ней некомфортно, поскольку в команде полно игроков с опытом игры на такой. Да и не будут омичи, как уже приучили, форсировать события. А в контратаках они значительно опаснее ввиду куда более высокого уровня мастерства. "Адмирал", понятно, попытается навязать борьбу на каждом участке поля, что им свойственно, но и тут у них нет ни малейшего преимущества. Хотя один-два матча Владивосток зацепить вполне может. На голом рвении молодежи, которая иногда творит в этом клубе чудеса.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" - "Адмирал".