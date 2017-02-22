Букмекеры отдают предпочтение "Трактору" в матче с "Барысом"

Сегодня в розыгрыш Кубка Гагарина вступают команды Восточной конференции. В одном из матчей 1/8 финала "Трактор" встретится с "Барысом". Начало - в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Трактор" - "Барыс"

Коэффициенты Winline: П1 1,87 - Н 4,12 - П2 3,69

Прогноз на серию

Прогноз "СЭ" – 3-4. С одной стороны, ставить на "Барыс" в плей-офф - глупо. Один-единственный выход во второй раунд, и тот - с позиции победителя дивизиона Чернышова. Легионеры, играющие важнейшую роль в клубе из Казахстана, в матчах на вылет, как правило, проявляют себя не так, как от них ждут. С другой стороны, астанчане демонстрируют куда более интересный хоккей, Эдуард Занковец успел неплохо поработать, и это должно им помочь. Конечно, может сказаться отсутствие Боченски, но он вроде бы близок к возвращению в строй. Вторая тройка неплоха, да и третья. Ну а что может подвести "Трактор" - челябинцы всю регулярку играли в "плейоффный" хоккей. Тягучий, вязкий. Ничуть ему не изменяя. И больше челябинцам предложить особо нечего. В то время как "Барыс" куда более вариативен, что является серьезным фактором в матчах на вылет.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Трактор" - "Барыс".