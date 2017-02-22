Букмекеры отдают предпочтение "Ак Барсу" в матче с "Салаватом Юлаевым"

Сегодня в розыгрыш Кубка Гагарина вступают команды Восточной конференции. В одном из матчей 1/8 финала "Ак Барс" встретится с "Салаватом Юлаевым". Начало в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Ак Барс" - "Салават Юлаев"

Коэффициенты Winline: П1 1,95 - Н 4,21 - П2 3,35

Прогноз на серию

Прогноз "СЭ" – 4-2. То, что в регулярном чемпионате "Салават" выиграл у "Ак Барса" три из четырех матчей, - отнюдь не случайность. Стиль игры уфимцев в принципе не очень удобен для казанцев. Нужен тщательный контроль темпа и максимальная плотность, которые все равно могут не помочь, если не оставлять башкирский клуб без шайбы. А Зинэтула Билялетдинов далеко не всегда готов делать акцент на ее контроль. Плюс - "Салават" здорово контратакует. Другое дело, что к финишу регулярки ситуация сложилась так, что Казань выглядит бесспорным фаворитом. У Уфы полным- полно травмированных, неясно, начнет ли серию Умарк, Хартикайнен продолжает восстановление, а это самые что ни на есть лидеры. Есть и ребята с повреждениями, продолжающие играть. Ну и неразбериха с вратарями - Сведберг не тащит, у Гаврилова есть пробелы в технике - на пользу точно не идет. На стороне "Ак Барса" превосходство в качестве состава, в его глубине. Любопытно, что конкретно попытается противопоставить Игорю Захаркину Билялетдинов. Сможет ли удивить. Если да - все должно пойти как по маслу. Если нет, а ему это в общем-то не свойственно, хотя в регулярке несколько раз подобные вещи проглядывали, особенно в матчах против лидеров, - будет весело. Впрочем, по-другому в "зеленых" дерби и не бывает.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ак Барс" - "Салават Юлаев".