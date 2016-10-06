13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры оценивают победу СКА над ЦСКА с коэффициентом 2,13

СКА – ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
СКА – ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКАЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,13 – Н 4,01 – П2 3,02

Трансляция матча СКА – ЦСКА 6 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.

Прямая трансляция матча СКА – ЦСКА 6 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +36=1-32, 181 – 162.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

ЦСКА – СКА

3:0

24 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

ЦСКА – СКА

3:2

26 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

0:1 3ОТ

28 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

1:2 ОТ

9 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – СКА

2:1
0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ