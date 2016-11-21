Букмекеры оценивают победу СКА над ЦСКА с коэффициентом 1,81

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,27 – П2 3,80
Трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.
Прямая трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-32, 183 – 162.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
ЦСКА – СКА
|
3:2
|
26 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
0:1 3ОТ
|
28 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
1:2 ОТ
|
9 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – СКА
|
2:1
|
6 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – ЦСКА
|
2:0