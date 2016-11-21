13:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры оценивают победу СКА над ЦСКА с коэффициентом 1,81

СКА – ЦСКА. Фото photo.khl.ru
СКА – ЦСКА. Фото photo.khl.ru
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21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКАЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,27 – П2 3,80

Трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.

Прямая трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-32, 183 – 162.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

ЦСКА – СКА

3:2

26 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

0:1 3ОТ

28 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

1:2 ОТ

9 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – СКА

2:1

6 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА

2:0
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