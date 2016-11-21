Букмекеры оценивают победу СКА над ЦСКА с коэффициентом 1,81

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 4,27 – П2 3,80

Трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.

Прямая трансляция матча СКА – ЦСКА 21 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +37=1-32, 183 – 162.

Результаты последних матчей