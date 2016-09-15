Букмекеры оценивают победу московского "Динамо" над "Сочи" с коэффициентом 1,76

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Сочи". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Сочи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,33 – П2 4,00
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Сочи" 15 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Сочи".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-2, 28 – 13.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Сочи"
|
2:4
|
21 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Сочи" – ХК "Динамо"
|
1:4
|
23 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Сочи" – ХК "Динамо"
|
2:3
|
25 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
ХК "Динамо" – "Сочи"
|
3:0
|
27 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
ХК "Динамо" – "Сочи"
|
1:0 ОТ