13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры оценивают победу московского "Динамо" над "Сочи" с коэффициентом 1,76

ХК "Динамо" – "Сочи". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Сочи". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Сочи". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Сочи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,33 – П2 4,00

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Сочи" 15 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Сочи".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-2, 28 – 13.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Сочи"

2:4

21 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

"Сочи" – ХК "Динамо"

1:4

23 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

"Сочи" – ХК "Динамо"

2:3

25 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

ХК "Динамо" – "Сочи"

3:0

27 февраля 2016 года

1/8 Кубка Гагарина

ХК "Динамо" – "Сочи"

1:0 ОТ
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